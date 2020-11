Em decorrência das chuvas que caíram na noite de terça-feira (17), o asfalto cedeu no prolongamento da Rua Florindo Cibin, que interliga os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade, em Americana.

Um buraco se abriu numa das pistas, sentido Morada do Sol, e outro menor também abriu na pista sentido contrário. Na manhã desta quarta-feira (18) equipes da prefeitura estão no local para avaliar a situação da via.