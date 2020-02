O Desenvolve S.Bárbara oferece 75 vagas de emprego disponíveis com carteira assinada. Têm opções para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho no Desenvolve S.Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Contra mestre, Desenhista/projetista mecânico, Engrupador (a), Instalador de som automotivo, Marmorista, Mecânico diesel líder, Operador (a) de colhedora II, Operador de máquinas, Tosador (a), Vendedor (a) externo.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de cozinha, Borracheiro.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Auxiliar de ferramentaria, Chef de cozinha, Encarregado de montagem de estruturas metálicas, Instalador de esquadrias de alumínio e vidros, Instalador de vidros, Mandrilhador, Marceneiro, Mecânico de refrigeração, Montador de esquadrias de alumínio e vidro, Operador de programador (centro de usinagem), Revisor de tecido, Vendedor (a).

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de serralheiro: curso profissionalizante de desenho técnico, Designer gráfico/ web: curso de informática na área, Esmerilhador: curso na área, Modelista: curso de técnico de modelagem e profissionalizante de AUDACES, Operador (a) de empilhadeira: curso de empilhadeira, Operador torno CNC: curso na área, Operador de torno mecânico: curso na área, Operador de torno CNC: curso na área, Programador de torno CNC: curso de CNC, Torneiro de produção: curso na área, Vendedor de produtos agrícolas: técnico agrícolas, Vigilante: curso vigilante patrimonial.

Vagas para graduação:

Estagiário (a) de gerenciamento de resíduos, Farmacêutico (a), Programador (a) de WEB.