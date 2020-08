Obra da Captação de Água Bruta atinge 90%

Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) segue com a obra da Captação de Água Bruta, localizada às margens do Rio Piracicaba, e atingiu 90% de conclusão. A obra está sendo feita por meio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

“Os últimos anos foram importantes para que a gente retomasse os investimentos na estrutura do DAE. Infelizmente, a autarquia não recebia recursos há muito tempo. Graças ao esforço dos profissionais do DAE e o nosso trabalho estamos finalmente garantindo à autarquia uma estrutura capaz de preparar Americana para o futuro”, afirmou o prefeito Omar Najar.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, celebrou o andamento da obra e a importância da captação para os americanenses. “É um sonho cada vez mais perto de se tornar real. As obras da nova captação estão chegando à fase final e, num futuro muito próximo, começaremos os testes operacionais. A administração Omar Najar poderá enfim, entregar a população de Americana uma captação de água de primeiro mundo”, disse.

Americana tinha apenas uma tomada de água diretamente do rio e para a administração do DAE, a obra da captação está em ritmo satisfatório.