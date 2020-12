Omar Najar inaugura reforma da Ala 2 do HM

O prefeito, Omar Najar, inaugurou nesta segunda-feira (28) a reforma da ala 2 do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM). Também estiveram presentes à solenidade, o prefeito eleito Chico Sardelli, o vice-prefeito eleito, Odir Demarchi, o secretário de Saúde Gleberson Miano; o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Conceição Aparecida Fagionato, além de servidores da instituição.

A ala 2 dispõe de 14 leitos para internação, usados em casos pré-cirúrgicos e também pós-cirúrgicos, principalmente os de ortopedia. A reforma foi realizada com recursos de R$ 399.600,00 do Ministério da Saúde, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Orlando Silva. A prefeitura gastou R$ 99.596,85 em contrapartida, totalizando R$ 499.196,85 de investimentos.

Ao todo foram 640 metros quadrados de reforma, incluindo a remoção do piso antigo e colocação de manta vinílica nos quartos, corredor, estar-médico e sala de exames. Também foram instaladas novas luminárias, portas internas, forro de gesso acartonado com luminárias de led embutidas, janelas externas de alumínio e bate-maca em todos os ambientes, além de uma nova pintura.

Os banheiros da ala foram readequados, tornando-os acessíveis aos portadores de necessidades especiais, com instalação de barras de apoio. Também foram substituídos os revestimentos de piso e parede, além da instalação de novas peças sanitárias, torneiras, chuveiros e exaustor.

A reforma também contemplou a instalação de revestimento cerâmico no piso da sala de expurgo, DML (depósito de materiais de limpeza) e posto de enfermagem. Nesses locais foram instaladas novas peças sanitárias, bancadas e cuba em inox. As redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais também foram substituídas.

Com a reforma da Ala 2 o Hospital Municipal avança em qualidade na assistência, oferecendo maior conforto aos pacientes durante o período de internação, além de propiciar mais um ambiente harmonioso aos funcionários que lá atuam.

Omar Najar se disse contente em poder mais uma vez ofertar melhorias à população de Americana e lembrou que o Hospital Municipal havia mais de quarenta anos que não recebia reformas. “Eu fico contente em poder oferecer isso para a população de Americana, porque o Hospital fazia quarenta anos que não tinha uma troca de encanamento, uma pintura, e nada. E esse sufoco que passamos, conseguimos realizar isso [se referindo a todas as reformas do HM]; então tudo de bom pra vocês, americana estará em boas mãos”, concluiu.

O superintendente da Fusame explicou que com a reforma, o HM conseguiu revitalizar praticamente metade de todo seu ambiente. “Isto tudo só possível graças ao apoio que o prefeito nos deu, nesse período. Praticamente o hospital está com cinquenta por cento já reformados, mais o pronto-socorro”, destacou Marzochi.

Gleberson enalteceu o esforço de todos os servidores e falou sobre a importância pela conclusão da obra dentro da atual gestão. “É chato você começar algo no poder público e não terminar, a gente viveu isso no passado e a gente fez de tudo na gestão do prefeito Omar, para que tudo o que a gente começasse a gente entregasse. A população precisa disso aqui; e eu acho que gente fez isso com bastante dignidade, bastante esforço, bastante entrega pessoal de cada um que está aqui”, pontuou o secretário.

O vice-prefeito eleito também fez questão de destacar o empenho dos atuais gestores, mesmo durante um ano totalmente atípico em razão da pandemia. “A gente sabe a luta que o Marzochi teve e o secretário teve também, a gente sabe das dificuldades que a cidade passou, ainda mais num ano desse de pandemia; a gente vê que não mediram esforços para acontecer isso hoje”, declarou Odir.

Chico Sardelli parabenizou o atual prefeito, que mesmo diante de tantas adversidades conseguiu realizar grandes feitos na área da saúde e a quem ele atribuiu deixar o nome grafado na história do município. “Eu gostaria nas minhas poucas palavras de parabenizar o prefeito Omar, que teve coragem, apesar de todas as dificuldades que ele teve quando herdou a prefeitura, nunca se esqueceu da saúde. Pode ter certeza absoluta que hoje você coloca um tijolinho na história, seja da cidade de Americana, mas principalmente na área da saúde”, disse o futuro prefeito.