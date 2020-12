Omar visita nova unidade de saúde na Praia Azul

O prefeito de Americana, Omar Najar, visitou sexta-feira (27) a nova ESF (Unidade Estratégia Saúde da Família) da Praia Azul. A nova unidade está localizada à Rua Maranhão, nº 1.213, e possui 547,83 m² de construção. O prefeito esteve no local na companhia do secretário de Saúde, Gleberson Miano, do vereador Léo da Padaria e de funcionários das secretarias de Saúde e de Obras e Serviços Urbanos.

A conclusão foi realizada pela iniciativa privada em uma parceria com a prefeitura, com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. A obra estava paralisada havia quase uma década.

A nova unidade conta com seis consultórios, sendo um para odontologia, além de diversas salas para procedimentos como, coleta para exames, inalação, curativo vacina, esterilização e expurgo. Também contempla salas para almoxarifado, arquivo de prontuários e serviços administrativos. Além disso, o local ainda dispõe de uma sala para os agentes comunitários de saúde, uma farmácia, banheiros para funcionários e pacientes, uma copa e um depósito para materiais de limpeza.

O atendimento da antiga ESF, na Rua Pará, próximo à orla da represa do Salto Grande, agora será realizado nesta nova unidade, que também irá abranger todos os bairros que compõem a região da Praia Azul.

Omar fez questão de reafirmar seu compromisso com a saúde. “Eu fico feliz em poder entregar isso [a unidade] e mais uma vez desmentir um monte de gente que falou que eu andei fechando posto de saúde. A nossa prioridade sempre foi a saúde”, disse o prefeito.

O vereador Léo da Padaria, antigo comerciante da Praia Azul, destacou a necessidade de melhorias no bairro, afirmando que sempre levou ao prefeito as reivindicações da população. “A região da Praia Azul cresceu muito e a gente precisava de um posto com melhor estrutura. Então, em nome da população a gente leva a reivindicação ao prefeito, sobre o que a população precisa e não sobre o que o vereador ou o prefeito precisa”, justificou.

Gleberson também apontou que a região é uma área que merece atenção nos cuidados com a saúde, ele destacou a importância da nova unidade em oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e também melhor acesso ao atendimento por parte da população. “Essa é uma área muito sensível de cuidados, a gente sabe, então a gente faz agora aqui essa melhoria à população e aos vinte servidores que trabalhavam no posto número dois (…) um posto pequeno, sem estrutura adequada e desconfortável. Então a gente entrega hoje através de toda essa parceria, um posto lindo, arejado, com muitas salas, para que os funcionários se sintam valorizados e possam trabalhar melhor e à população também”, concluiu.