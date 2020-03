Nesta quinta-feira (12), às 20 horas, a Orquestra Sinfônica de Americana apresenta a ópera “O Guarani”, no anfiteatro da Paróquia Bom Jesus. O espetáculo celebra os 150 anos de estreia da ópera, escrita pelo principal compositor brasileiro no séc. XIX, Antonio Carlos Gomes, que aconteceu no Teatro Alla Scala, em Milão. A apresentação em Americana será em forma de cortina lírica, sem cena, porém irá contar com um narrador situando cada trecho e cada contexto do drama.

Através da parceria e apoio da Abal (Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos), o espetáculo irá contar com as apresentações de Laura Duarte e Marina Gabetta se revezando nas árias e duetos de alta virtuosidade reservados ao papel de Ceci (soprano), de João Gabriel Bertolini no papel de Peri (tenor), José Luiz Águedo-Silva, que interpreta o aventureiro Gonzalez e de Dom Antonio (pai de Ceci).

De acordo com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), que administra a Orquestra Municipal, uma particularidade que torna a apresentação especial é a inclusão, dentre os trechos selecionados, de interlúdios orquestrais de alta qualidade musical raramente aproveitados nas encenações da ópera.

O anfiteatro da Paróquia Bom Jesus fica na Rua Vital Brasil, n° 260, Jardim Girassol. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.