Padre Pedro Leandro é denunciado por atentado violento ao pudor contra quatro vítimas

O padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua, de Americana, suspenso das atividades desde janeiro deste ano pela Diocese de Limeira, foi denunciado à justiça pelo Ministério Público. O religioso é acusado de ter praticado atentado violento ao pudor e abuso de autoridade contra quatro vítimas em Araras.

O promotor de justiça de Araras, Luiz Alberto Segalla Bevilacqua afirmou no inquérito que o padre constrangeu uma criança e três adolescentes na cidade entre os anos de 2002 e 2005. O representante do MP explicou que deixou de pedir a prisão preventiva do acusado porque as vítimas não têm mais contato com ele desde que foi transferido para Americana, o que, pelo menos em tese, a ordem pública e a integridade física das vítimas estão garantidas.

“É dos autos que o denunciado, padre da Igreja Católica responsável pela paróquia São Francisco de Assis, exercia autoridade moral e inegável influência sobre os membros de sua comunidade religiosa [zona leste desta Comarca]. Nessa qualidade, atraía criança e adolescentes para a função de “coroinha”, bem assim para as tarefas cotidianas da igreja, com o propósito último de satisfazer sua lascívia. Assim é que, prevalecendo-se de sua ascendência sobre as vítimas [temor reverencial], o denunciado, em diversas oportunidades, e com sucessão de vítimas, mediante violência e grave ameaça, praticou crimes [atos libidinosos] contra a dignidade sexual”, informa texto da denúncia da promotoria.

Luiz Alberto pede que cópias dos documentos sejam enviadas para Americana para a apuração de eventuais crimes cometidos contra duas pessoas pelo padre Pedro Leandro. O promotor pede determinação judicial para que o padre compareça a todos os atos do processo e proibição dele de manter contato com vítimas, familiares e testemunhas. Segundo o MP, o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá acarretar a decretação da prisão preventiva.

O caso corre em sigilo e o Tribunal de Justiça de São Paulo não soube informar se a denúncia foi acatada ou não. Se confirmada, o padre Pedro Leandro passa a ser réu no processo.

O padre é alvo de inquéritos em Americana (SP) e Limeira (SP), mas estão em segredo de Justiça.