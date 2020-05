Pai e filho são detidos por receptação no Vila Ferrarezi

a Polícia Militar (PM) deteve pai e filho suspeitos de receptação de peças furtadas em uma funilaria do bairro Vila Ferrarezi, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

após uma equipe em patrulhamento receber a denúncia anônima de que no local situado na Avenida da Amizade, um Volkswagen Parati estaria sendo reformado com peças furtadas de outro automóvel do mesmo modelo.

Os militares foram averiguar e constataram que a tampa do porta-malas do carro em reforma era na cor preta, diferente do restante do veículo que era azul. Além disso, a tampa continha os caracteres referentes ao veículo furtado e citado na denúncia, em crime ocorrido no dia 30 de abril.

Os proprietários do local, pai e filho, informaram que um jovem não identificado deixou o carro para a reforma no dia 04 de maio com diversas peças sobressalentes, incluindo tampa do porta-malas, assoalho do porta-malas, para-choque traseiro e alma do para-choque.

Na sequência, os militares contataram o proprietário do veículo furtado, que informou já ter localizado o carro totalmente depenado, sem as peças encontradas na funilaria e sem o motor.

A perícia foi acionada e após os trabalhos necessários, os proprietários foram conduzidos ao plantão policial. A dupla, que já possuía passagens criminais, foi autuada por receptação de peças de veículo furtado, mas liberada em seguida. O carro que estava em reforma ficou apreendido.