Palestra sobre políticas públicas e posse do Conselho da Mulher encerram programação dos 16 Dias de Ativismo

Tomaram posse, na manhã desta quinta-feira (10/12), as novas integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDCA) de Americana. Durante a cerimônia, virtual, foi realizada a palestra “Atribuições do CMDM na defesa dos direitos e implementação de políticas públicas para mulheres”, com Luana Bruzasco, advogada e conselheira de Direito em Piracicaba. As ações fizeram parte do encerramento da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra Mulheres e Meninas, promovida desde o dia 23 de novembro, pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com apoio do CMDM e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A Campanha 16 Dias de Ativismo reuniu profissionais para a abordagem de diversos temas sobre racismo, violência institucional contra mulheres, economia, direitos sexuais e reprodutivos, masculinidade tóxica, assédio, violência nas escolas e capacitações, com a realização de lives, conferências virtuais e presenciais.