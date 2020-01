Palmeiras atropela o Oeste no Pacaembu com 3 gols de Willina Bigode

O Palmeiras manteve a posse de bola e ditou o ritmo do jogo durante toda a primeira etapa, mas ainda assim teve dificuldades para criar chances claras de gol. As principais foram com chutes de longa distância.

Foi justamente desta forma que os mandantes conseguiram abrir o placar. Após uma bomba de Victor Luiz, o goleiro Caíque França rebateu a bola nos pés de Scarpa, que tentou abrir espaço para finalizar e sofreu o pênalti.

Aos 36 minutos, o camisa 14 finalizou com força no meio para marcar seu primeiro gol na temporada. O Palmeiras seguiu dominando a partida e o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

Segundo tempo:

O aproveitamento ofensivo do Alviverde foi ainda melhor no segundo tempo, e a equipe conseguiu ampliar com três gols de Willian. Na primeira oportunidade, aos 13 minutos, o atacante aproveitou uma bela jogada do garoto Wesley para levantar a bola e finalizar de perna esquerda para o fundo do gol.

Aos 20 minutos, o camisa 29 recebeu um passe de trivela de Marcos Rocha e deu um leve toque na bola para tirar da direção do goleiro do Oeste.

Para concretizar a goleada, Lucas Lima deu uma assistência para Willian, aos 34 minutos, bater no canto e marcar seu terceiro gol na partida, o quarto do Palmeiras.

O triunfo deixou o Alviverde com sete pontos, dois a menos que o Santo André, que lidera o Grupo B. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Oeste abre a quarta rodada do Paulistão recebendo a Ferroviária no Sábado.