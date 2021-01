Palmeiras passa por cima do River na Argentina

River Plate 0 x 3 Palmeiras

O Palmeiras alcançou ontem , contra o River Plate, a sua maior vitória na história da Copa Libertadores da América. Não, meu caro amigo internauta, eu não estou exagerando. Nem o mais otimista palmeirense, que por acaso estava comentando o jogo com a sua belíssima peruca na tela do SBT, apostaria em um massacre como o que vimos nesta noite em Avellaneda.

E também não é exagero dizer que 3 a 0 foi pouco. Poderia ter sido 4, 5 ou até mesmo 6! E eu acertei em cheio o meu palpite. Falei que daria 3 a 0 para os argentinos, mas não importa quem ganhou ou quem perdeu, o que vale é cravar o placar (risos). Gente, mas o River não jogou absolutamente nada e

o Palmeiras foi muito esperto para matar o perigoso time Gallardo já no jogo de ida.

Agora, no Allianz Parque, pode até entrar com os fraldinhas que ninguém tira a vaga do Verdão.

E o River foi tão mal por dois grandes motivos.

O primeiro é que essa vitoriosa geração comandada por Marcelo Gallardo já deu o que tinha que dar.

Em segundo lugar, time argentino jogando em casa sem torcida é a mesma coisa que lua de mel sem noiva.

Não dá liga…

E, vejam só, exatamente 70 anos depois do Mundial de 1951 o Palmeiras voltará a disputar uma final importantíssima no gramado do Maracanã.

Será um sinal?

Pode ser que sim!

E agora, palmeirenses, se o Verdão vencer a Libertadores só não vamos esquecer de mandar uma faixa para o Luxemburgo, hein?

Afinal, foi ele quem construiu a melhor campanha da primeira fase do torneio.

Se não mandarem, devemos então parar de considerar Denilson Show e Edilson Capetinha como campeões mundiais em 2002 (eles só entravam em campo para bater três ou quatro laterais).

E parabéns ao Palmeiras, primeiro finalista da Libertadores 2020.

FONTE :UOL Milton Neves