Palmeiras vence Bragantino por 1 x 0 e segue na competição

Abel Ferreira gostou da postura do Palmeiras em sua estreia, ao vencer o Red Bull Bragantino ontem por 1×0 , no Allianz Parque. O resultado confirmou a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Brasil e foi obtido, segundo o treinador, pela seriedade com que o elenco encarou o duelo.

Com apenas dois treinos, Abel preferiu manter muito daquilo que Andrey Lopes vinha fazendo — a escalação, por exemplo, foi a mesma da vitória contra o Atlético-MG. Durante as trocas no segundo tempo, chamou a atenção o fato de o comandante ter dado minutos a Ramires e Danilo, enquanto Patrick de Paula não saiu do banco. Ele justificou após a partida.

“Eu não olho a idade, olho a qualidade, o empenho, a vontade nos treinos de querer jogar. O Felipe Melo está muito bem, não facilita uma, o Danilo também treina bastante, porque quer ter uma oportunidade. O (Patrick) De Paula tem que mostrar nos treinos que quer também, e só há uma forma de convencer o treinador: nos treinos. Todas as minhas decisões têm uma intenção clara: o melhor para a equipe, não para o Patrick ou para o Felipe. A partir disso tomo minhas decisões”, avisou.

Patrick de Paula perdeu a vaga na equipe titular durante a passagem do interino Andrey Lopes, inicialmente para Danilo, mas quando este foi convocado para a seleção brasileira sub-20, Felipe Melo foi adiantado para o meio-campo. O camisa 30 fez a terceira partida seguida em sua posição de origem.

Novamente sem muito tempo para trabalhar, Abel e o Palmeiras voltam a atuar no domingo (8), quando visitam o Vasco, às 16h, em São Januário. O duelo vale pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.