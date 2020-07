Palmeiras vence Santo André em casa e aguarda adversário na semi

O Palmeiras obteve uma classificação sofrida às semifinais do Campeonato Paulista na noite de ontem (29), no Allianz Parque. O time alviverde venceu o Santo André por 2 a 0, com gols de Felipe Melo e Marcos Rocha na reta final do segundo tempo da partida disputada com portões fechados.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo voltou a encontrar dificuldades na criação. No primeiro tempo, chegou a atuar sem um meia de ligação. Na etapa final, com cinco mudanças, conseguiu ir às redes após uma bola parada já na reta final do jogo, com Felipe Melo. Marcos Rocha ampliou no último lance do duelo.