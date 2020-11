Parque Ecológico de Americana reabre nesta sexta-feira

A Prefeitura de Americana informa que, de acordo com os decretos municipal e estadual relacionados à pandemia da Covid-19, o Parque Ecológico de Americana esteve fechado por vários meses e, agora, na fase verde do Plano São Paulo, voltará gradativamente a funcionar.

A reabertura será na sexta-feira, dia 6 de novembro, das 8 às 16 horas, com funcionamento apenas de sexta a domingo. Ressalta-se que a volta do Parque Ecológico de Americana vai acontecer de acordo com o retorno dos funcionários afastados devido ao decreto da pandemia.

Considerando os protocolos e orientações do Plano São Paulo e da AZAB Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, as medidas de prevenção adotadas serão:

Obrigatório o uso de máscara e álcool em gel;

Obrigatório o distanciamento de 1,5m entre as pessoas;

A temperatura corporal de cada visitante será medida antes da compra do ingresso;

Não será permitido o uso do playground;

Somente o sanitário central (ao lado do recinto do aoudad) estará aberto para uso dos visitantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406 2075.