PAT Americana oferece 34 vagas de emprego

Vagas para cadastro no site:

Ajudante de montagem industrial – 1

Ajudante geral na construção civil – 2

Assistente de manutenção de veículos pesados (graduação em administração ou áreas relacionadas) – 1

Auxiliar de monitoramento (conhecimento em informática) – 1

Consultor de vendas de móveis planejados (curso técnico ou superior em design de interiores, arquitetura ou na área) – 1

Design de sobrancelhas – 1

Eletricista de manutenção – 2

Jatista – 1

Manicure (especialista em alongamento de unhas) – 1

Manicure / pedicure – 4

Motorista carreteiro – 5

Operador de loja (experiência em expedição / estoque / caixa) – 1

Operador de pá carregadeira – 1

Pedreiro – 3

Pintor industrial – 1

Revisor de tecido cru – 1

Técnico de segurança eletrônica – 1

Vendedor externo – 2

Vídeo Maker / Produtor de Vídeo (curso técnico ou superior na área) – 1

Web Design (curso técnico ou superior na área) – 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Auxiliar de limpeza – 2

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT de Americana está com 34 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.