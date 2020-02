PAT de Americana oferece vagas para conferente de produção e eletricista

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana oferece, na próxima semana, vagas para atendente de call Center, coferente de produção, costureira, eletricista de manutenção, operador de empilhadeira elétrica e tecelão. Ao todo, são 49 vagas nas mais variadas funções.

As inscrições para as vagas devem ser realizadas virtualmente, cadastrando o currículo no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no link “PAT – cadastro currículo”. O PAT disponibiliza os currículos a empresas interessadas e, caso o candidato preencha os pré-requisitos para a vaga é chamado para uma entrevista pelo próprio empregador.

O PAT está localizado na rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 16h.