PAT disponibiliza 47 vagas de emprego em Americana

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 47 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, nº 16, centro, e atende de segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 16:00

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe a empresa analisar e convocar para entrevista.

Vagas para cadastro no site:

Ajudante de mecânico de manutenção (tinturaria) – 1

Ajudante geral (serralheria) – 1

Ajudante geral/limpeza industrial (vaga temporária) – 10

Analista de calibração – 1

Auxiliar administrativo/vendas – 1

Auxiliar de sala de pano – conhecimento em malhas e informática – 1

Costureira – Reta, Galoneira e Overlock – 5

Encarregado de frota – 1

Engrupador (exp. em tear Vamatex) – 1

Fiscal de loja – 1

Fiscal de loja (exp. com CFTV) – 2

Instalador de vidro temperado – 2

Jardineiro (vaga temporária) – 2

Marceneiro/ montador de móveis – 1

Motorista carreteiro – 1

Motorista de caminhão (possuir curso MOPP) – 1

Motorista de ônibus rodoviário – 1

Programador/ operador de usinagem – 1

Serralheiro C – 1

Serralheiro de alumínio – 2

Soldador (conhecimento em desenhos de caldeiraria) – 1

Soldador de inox (Possuir CNH) – 1

Urditriz – 1

Vendedor porta a porta – 5

Vigia – 2