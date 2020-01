PAT disponibiliza 50 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 50 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Assistente de logística – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – cozinha e limpeza – 1 vaga

Auxiliar de usinagem – com curso SENAI/ Vaga temporária – 1 vaga

Churrasqueiro – 1 vaga

Encanador – 1 vaga

Encarregado de produção – 1 vaga

Faxineiro – 6 vagas

Gerente de vendas – possuir veículo – 1 vaga

Jardineiro – 4 vagas

Jardineiro – exp. com trator roçadeira – 1 vaga

Líder de limpeza – 2 vagas

Mandrilhador CNC – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – Fiação – 1 vaga

Motorista caminhão truck – 1 vaga

Motorista de caminhão – entregador – 1 vaga

Motorista de caminhão pipa/ op. fora de estrada – 1 vaga

Oficial de manutenção predial – 1 vaga

Operador de Centro de Usinagem Horizontal – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 4 vagas

Operador de estrutura – corte de chapas e vigas de madeira – 1 vaga

Operador de extrusora balão – 1 vaga

Operador de Manufatura Forneiro – 1 vaga

Operador e programador de torno CNC/ Convencional – 2 vagas

Operador polivalente têxtil – conhecimento em enfestadeira – 1 vaga

Porteiro – 1 vaga

Porteiro – conhecimento em informática – 3 vagas

Retificador cilíndrico – 1 vaga

Revisor tecido cru – 1 vaga

Tecelão – tear MAV – 1 vaga

Técnico em Automação – painéis, inversores, PLC – 1 vaga

Técnico em Nutrição – 1 vaga

Vendedor – ramo atacadista – 1 vaga

Vendedor externo – Comunicação visual – 1 vaga

Vigilante – 1 vaga

Após o cadastro, caso o perfil profissional do candidato corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e caberá a empresa analisar e convocar para entrevista.