PAT esclarece sobre requisição do seguro-desemprego

A requisição do seguro-desemprego ainda está sendo realizada apenas on-line, por meio de três caminhos: o site www.trabalho.gov.br/segurodesemprego e os aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital. Mas muitos usuários têm dúvidas e encontram dificuldades na hora de acessar o serviço.

Para sanar esse problema, os profissionais do PAT Americana estão prestando esclarecimentos sobre a melhor maneira de fazer o pedido. Essas orientações podem ser realizadas por telefone ou mesmo presencialmente na sede do PAT.

Segundo os técnicos do PAT, a melhor maneira de requerer o seguro desemprego é por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mas todas as orientações são passadas e, de acordo com o problema específico encontrado pelo usuário, eles tentam entender o que está se passando e achar uma solução.

O PAT atende de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, na Rua Anhanguera, nº 40. O telefone para contato é 3461-0289.