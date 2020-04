Patrulheiros da Gama distribuem cestas básicas

patrulheiros da Guarda Municipal de Americana tiraram um tempo do seu trabalho de combate à criminalidade para prestar ajuda aos que mais necessitam. Numa parceria com a Castor Futebol Society, que está promovendo a arrecadação de gêneros alimentícios, os guardas realizaram a entrega de 58 cestas básicas a pessoas carentes da cidade.

A iniciativa foi tomada para mitigar as necessidades de famílias que, neste momento, não estão trabalhando e suprindo o sustento da casa por conta da pandemia do coronavírus, e o consequente isolamento social. A arrecadação dos alimentos conta com a colaboração de toda a equipe organizadora da Copa Terceirão e do Nello Lanches.

“Além do trabalho diário com rondas ostensivas e ações contra a prática de delitos, a Guarda Municipal de Americana também está aberta a ações como essas, de ajuda ao próximo, de atos de solidariedade”, comentou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.

O Castor Futebol Society fica na Rua Fortunato Faraone, nº 555, e estará arrecadando cestas básicas no próximo sábado, dia 11.