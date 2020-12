Patrulheiros de Conchal visitam dependências da Gama

Integrantes da Guarda Municipal de Conchal visitaram, as instalações do Centro de Treinamento na sede da Guarda Municipal de Americana e do Centro de Treinamento Tático, na Praia dos Namorados.

Estiveram em Americana o comandante Benedito Aparecido de Abreu, o GCM Paulo Cesar de Macedo da Costa, o inspetor de Ronda Rural, Luiz Carlos Pereira, e o inspetor administrativo, Kleber Fernando de Oliveira Tognoli.

“Os patrulheiros de Conchal passaram algumas horas nas nossas dependências, o estande de tiros e toda a estrutura. E elogiaram bastante os nossos espaços”, disse o coordenador da Academia da Guarda Municipal, Hariel Mikolay.

CTT – O Centro de Treinamento Tático foi entregue em 25 de novembro. A área, com mais de 22 mil metros quadrados, serve como local para instruções que exigem um espaço maior para as dinâmicas oferecidas aos patrulheiros.

Localizado na Praia dos Namorados, o local foi concedido à Gama em 2011. A partir de 2017, passou por várias reformas nos vestiários, alambrados, muros e estandes. Com a revitalização, o espaço ficou adequado para as instruções de aperfeiçoamento que são oferecidas aos integrantes da corporação com regularidade.

Além dos estandes e vestiários, o Centro possui um campo gramado e uma sala de aula, que completam o espaço de treinamento.