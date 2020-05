Pavimentação prossegue no Jardim dos Lírios

As obras de pavimentação asfáltica prosseguem na região do Jardim dos Lírios. Trechos das Ruas Uirapuru, Violetas e Cardeal, totalizando 2.874,18 metros quadrados de via, estão recebendo as melhorias desde o dia 7 de maio. O investimento é de R$ 257.965,34.

Nesta quarta-feira (27), teve início a colocação de capa asfáltica na Rua Cardeal. Após essa etapa, serão executadas a construção de calçadas e sinalização de solo, com previsão do término desses serviços até o final de junho, segundo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A contrapartida da Prefeitura de Americana na obra é de R$ 35.108,20 e o repasse de R$ 222.857,14, proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, verba federal indicada pelo deputado Antônio Carlos Mendes Thame.

A obra está sendo executada pela empresa Cel Engenharia com previsão de entrega até o mês de julho.