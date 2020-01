peças teatrais gratuitas acontecem esse mês no Tivoli

Férias no Tivoli Shopping

Em janeiro, para que as crianças possam curtir o período de férias escolares, o Tivoli Shopping realizará algumas atrações especialmente dedicadas aos pequenos. Durante o mês, serão realizadas quatro peças teatrais infantis. São elas: Masha e o Urso (dia 09); Uma aventura congelante 2 (dia 16); Aladdin (dia 23) e Rei Leão (dia 30). As apresentações são gratuitas e acontecem sempre às 19h30, na área da Expansão, próximo à Kalunga. Além disso, na praça de eventos, a partir do dia 9 de janeiro haverá a atração Planet Kids. Com várias opções de diversão, o espaço é recheado com bolinhas coloridas, escorregadores e tobogãs infláveis, para a criançada se divertir. Não há limitação de idade para brincar na piscina de bolinhas, porém os escorregadores e a parte inflável são de uso exclusivo para crianças que tenham entre 4 e 15 anos de idade e pesem até 70kg. Para participar é necessário adquirir um passaporte no valor de R$ 20,00 (até 15 minutos – tempo mínimo) ou R$ 25,00 (até 30 minutos), sendo que será cobrado R$ 1,00 a cada minuto adicional, após o período estipulado. Crianças de até quatro anos não pagam, porém só poderão entrar no espaço acompanhadas por um responsável, e o adulto pagará pela participação na brincadeira. O Planet Kids funcionará diariamente, sendo de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 22h. Esta atração fica no Tivoli Shopping até o dia 19 de fevereiro. Atrações fixas O Tivoli Shopping também conta com o Brinks Planet, um espaço infantil repleto de opções de brincadeiras no qual os pais podem deixar as crianças brincando com segurança. Instalado no corredor da Dany Cosméticos, o local possui monitores para brincar e cuidar dos pequenos. Entre as diversas estações de brinquedos do espaço estão o Tobogã, o Kid Play, a Mini Cidade, a Estação Vídeo Game e a Estação Pintura. O Brinks Planet recebe crianças de 2 a 12 anos, sendo que o tempo de permanência quem define são os pais ou responsáveis. Para a criança ficar no local por 30 minutos, o valor é de R$28,00; e para permanecer por uma hora no espaço, o valor é de R$38,00. O Tivoli Shopping possui também o cinema Moviecom, com quatro salas de exibição e oferta de diversas opções de filmes e sessões. E há ainda a Fair Play, espaço localizado em frente à Praça de Eventos, que possui amplo mix de brinquedos e jogos, para crianças e adultos. Além disso, vale destacar que o Tivoli Shopping tem uma completa Praça de Alimentação, com muitas opções de gastronomia, e é um espaço seguro e coberto, onde a diversão é garantida mesmo que ocorram as famosas chuvas de verão. SERVIÇO: Teatros infantis Dia 09/01 – Masha e o Urso Dia 16/01 – Uma aventura congelante 2 Dia 23/01 – Aladdin Dia 30/01 – Rei Leão Horário: 19h30 Local: Expansão, próximo à Kalunga Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699, Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste) Entrada gratuita