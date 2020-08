Petrobras eleva preço da gasolina em 4%

A Petrobras anunciou que vai elevar o preço de dois combustíveis. O reajuste no diesel será 2% e na gasolina 4% a partir de hoje (13) nas refinarias da Estatal.

Esse aumento do diesel refere-se a sexta alta no valor do combustível, que hoje é mais consumido do Brasil, que tem passado por reajustes desde fim do mês de maio, conforme dados divulgados e analisados pela Reuters.

Em se tratando da gasolina, o novo reajuste da acontece depois de um queda de 4% aplicada em julho, após nove altas consecutivas.

Com isso, o litro do diesel deve ficar em R$ 1,7336, maior valor desde março. Já o preço médio da gasolina, de acordo com os cálculos de números da Reuters, deve chegar a R$ 1,7213 por litro.