Petrobrás vai aumentar o preço da Gasolina e Diesel

A Petrobras anunciou reajuste no preço da gasolina e do diesel nesta quarta-feira (25). De acordo a estatal, a gasolina ficará 4% mais cara, enquanto o diesel 5% e o diesel marítimo, 5,4%. Este é o segundo aumento de novembro. A Petrobras segue a alta do petróleo no mercado internacional para ajustar os preços dos combustíveis.

A Petrobras aumentará o preço da gasolina em suas refinarias em 4% em média a partir de quinta-feira (26), enquanto o diesel terá elevação de 5%, informou a companhia nesta quarta-feira (25), por meio da assessoria de imprensa, em movimento que leva as cotações dos combustíveis ao maior nível em três meses.

Com o novo reajuste, o preço médio da gasolina nas refinarias da petroleira passa a ser de R$ 1,8237 por litro, segundo dados da Petrobras compilados pela Reuters, enquanto o litro do diesel passa a custar em média R$ 1,7304.