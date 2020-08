PM encontra drogas em apartamento

As drogas foram encontradas em um apartamento no bairro Balneário Riviera e um casal foi apresentado a delegacia, nessa segunda-feira (24).

Durante a busca, foram localizados dinheiro, papeis com contabilidade de tráfico, dois celulares e um relógio amarrado com elástico junto as notas de dinheiro no quarto do casal.

Já no quarto da criança, foram localizados quatro micro tubos de substância análoga a cocaína, junto com cinquenta reais dentro de uma fralda infantil.

Além disso, no congelador da cozinha haviam 2 pacotes com 31 porções cada de substâncias análoga a maconha.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo, que acabou se exaltando, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo e algemá-lo, por conta do receito de fuga.

Então, após se acalmar, o mesmo confessou ser proprietário das drogas e disse que compra as porções por noventa reais para depois vender aos adolescentes por cento e cinquenta reais, para comercialização dentro do condomínio.

Assim, o indivíduo e a mulher foram conduzidos a Central de Polícia de Judiciária, onde foi feito o boletim de ocorrência e ratificado a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas ao indivíduo, pelo delegado de plantão.