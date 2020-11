Pocket show natalino encanta crianças e adultos no Tivoli Shopping

Atração tem cerca de 10 minutos de duração e acontece às terças e quintas-feiras, até o dia 10 de dezembro .

O pocket show “Natal Encantado – a magia está no ar” tem feito sucesso no Tivoli Shopping. A atração alegra as tardes e noites dos visitantes e tem deixado crianças e adultos encantados.

Repleta de músicas natalinas, a apresentação conta com a participação de personagens fantasiados de Papai Noel e outros ícones do Natal, como a Rena e o Boneco de Neve, que animam as pessoas e proporcionam uma experiência lúdica e divertida com o Natal.

Durante o espetáculo, os personagens celebram a vida e ressaltam a importância de praticar pequenos gestos de carinho para espalhar o amor e semear a paz e a esperança.

O pocket show acontece às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h, sempre às terças e quintas-feiras, até o dia 10 de dezembro, na Expansão, em frente à Estação Valentina. A atração é gratuita.

Papai Noel

Neste ano, o Papai Noel não está presente fisicamente no shopping, mas com a ajuda da tecnologia, o Tivoli criou alternativas para garantir a figura do Bom Velhinho em sua programação natalina e manter a magia e o encantamento dessa data.

Além de estrelar o pocket show, o Papai Noel do Tivoli Shopping este ano se encontrará com o público por meio de uma tela, com uso da tecnologia de efeitos holográficos.

Para isso, foi instalada no espaço da decoração de Natal, ao lado da Praça de Alimentação, uma plataforma com acionamento no chão, onde os visitantes pisam para ativar a imagem do Papai Noel em holografia.

Assim, o Bom Velhinho aparece para encantar a todos e pode manter a tradição e compartilhar suas mensagens de esperança.

Para que o público não deixe de registrar o momento e de fazer as tradicionais fotos das crianças com o Noel, há também painéis com imagens do querido Noel, próprias para a realização de fotos e selfies, instalados em vários pontos do shopping.

E o Tivoli preparou ainda um filtro especial de Instagram, do Papai Noel, para garantir a diversão dos visitantes.

Basta acionar o filtro e apontar o smartphone para o local escolhido, que o Bom Velhinho surge, bem descolado, para que crianças e adultos possam fazer suas fotos.

Na câmera traseira, o usuário pode definir em que tamanho o Noel aparecerá e escolher entre duas opções de figurino e pose. Já na câmera frontal, o usuário pode fazer selfies usando opções de óculos, barba e gorros do Noel.

Decoração temática

O Tivoli Shopping entrou no clima do Natal no último dia 07, quando inaugurou sua decoração especial, com a temática “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”.

Para encantar adultos e crianças, o Tivoli elegeu um elemento querido de todos para ser o astro da decoração e representação dessa energia mágica que o Natal possui: o trem.

Dentro do “Expresso Natal”, montado na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação do shopping, há post its para que os visitantes possam escrever mensagens de positividade e esperança. A ideia é que todo o interior da locomotiva seja preenchido com frases inspiradoras, criando uma decoração colaborativa.

Os pets, que já faziam parte do Natal do Tivoli Shopping, ganharam ainda mais destaque este ano. Reforçando sua política de pet friendly, o empreendimento incluiu diversas pelúcias e esculturas de animais na decoração natalina.

Além disso, o Natal Sem Igual conta com um espaço voltado para a doação de rações. Toda a arrecadação será destinada às instituições SPASB – S.O.S Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara Santa Bárbara d’Oeste), e à OAB São Paulo – Subseção de Americana Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais.

Outro destaque da decoração de Natal do Tivoli este ano são as luzes. Desta vez, além da fachada iluminada, o público pode desfrutar de um cenário instagramável para fazer suas fotos: o Túnel de Luzes, montado próximo à loja Kalunga.