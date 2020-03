POLÍCIA LOCALIZA RÉPLICA DE ARMA NA PRAIA AZUL

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma réplica de pistola na região do bairro Praia Azul, em Americana (SP). Segundo policiais militares, a ação ocorreu após a corporação ter recebido denúncia anônima de que um suspeito estava na rua portando uma arma.

Com base nas descrições fornecidas, os militares iniciaram busca no local indicado e conversando com pessoas que estavam por ali, descobriram que o suspeito residia na Rua do Mico Leão.

Um indivíduo que batia com a descrição foi encontrado e abordado, mas não estava com nada ilícito.

Questionado sobre a denúncia, o suspeito negou e autorizou a entrada dos policiais no barraco pertencente ao pai dele. A réplica de arma foi localizada dentro da gaveta de uma cômoda.

O suspeito e o objeto foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e um boletim de apreensão de objeto registrado.