Policiais Militares salvam bebê engasgado em Americana

a equipe da PM foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência no bairro Parque da Liberdade, em Americana, envolvendo engasgamento de criança.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a mãe do recém-nascido aparentando nervosismo e desespero com o bebê em seus braços sem esboçar movimentos e, aparentemente, sem respiração. Imediatamente os policiais colocaram o bebê, que estava com a pele roxa, em posição de decúbito ventral e realizaram a manobra de Heimlich e em alguns segundos o recém-nascido voltou a respirar e esboçar movimentos.

Posteriormente, em contato com os familiares, foi dito que o bebê teria engasgado enquanto era amamentado e começou a espumar pela boca, logo em seguida cuspido sangue e parado de respirar. Devido à situação foi solicitada a Unidade de Resgate para que acompanhasse mãe e filho ao hospital para dar continuidade no atendimento médico.