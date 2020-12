Policial Civil morre vítima do Covid-19

o Policial Civil Denys Tercetti de 47 anos faleceu por complicações causadas pelo Covid-19. O agente estava internado no Hospital Unimed de Americana.

O agente da Polícia Civil Denys Tercetti, teve 60% do pulmão comprometido por conta do Covid-19 e estava internado no Hospital Unimed de Americana, vindo a falecer na noite desse domingo (20).

O sepultamento será às 15:30 dessa segunda-feira (21) no Cemitério Parque Gramado, em Americana. Denys deixa esposa e duas filhas.