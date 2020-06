Pontos MIS “Bate papo de cinema”apresenta neste sábado “São Bernardo”

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana), por meio do MAC (Museu de Arte Contemporânea), realiza parceria com o Governo do Estado de São Paulo para a apresentação do projeto Pontos MIS em Americana. Por conta do Covid-19 e respeitando o distanciamento social, o projeto criou a campanha #MISemCASA, levando conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais.

O programa, que traz uma sessão de cinema online seguida por bate-papo ao vivo no canal do MIS no YouTube, traz uma programação especial durante todo o mês de junho.

Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional (19), todos os sábados ganharão sessões de filmes consagrados brasileiros seguidos por debate com especialistas ao vivo.

Para iniciar as celebrações, neste sábado (6), o filme São Bernardo, baseado no clássico romance de Graciliano Ramos, será exibido, às 15h30, em parceria com a SP Cine.

Baseado no romance de Graciliano Ramos e com trilha sonora de Caetano Veloso, o filme acompanha a trajetória de Paulo Honório, um modesto caixeiro-viajante que enriquece, compra a fazenda S. Bernardo e contrata casamento com Madalena, a professora da cidade.

O conflito se estabelece quando Madalena não aceita ser tratada como propriedade. Com atuações marcantes de Othon Bastos e Isabel Ribeiro, o filme, que estreou em 1972, tornou-se um clássico do cinema brasileiro.

O filme será exibido gratuitamente, mediante inscrição prévia. Após a sessão, às 18h, acontece um bate-papo ao vivo com os cineastas Leandro Afonso e Luan Cardoso, no canal do MIS no You\tube.

Você pode inscrever-se e conferir a programação completa do MISemCASA no site do MIS, mis-sp.org.br