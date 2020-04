Posto de Atendimento ao Trabalhador fica fechado até 30 de abril

A Secretaria de Planejamento de Americana, órgão responsável pelo Posto do Atendimento ao Trabalhador (PAT), tem verificado que muitas pessoas estão recorrendo ao posto para o pedido do seguro-desemprego. Porém, nesse momento, o local está fechado para atendimento presencial.

O fechamento segue determinação do governo estadual, que determinou que os PATs de todas as cidades paulistas fiquem fechados de 23 de março a 30 de abril, para que se evite aglomerações nesse período de pandemia de coronavírus.

Serviços como pedido de Carteira de Trabalho (CTPS), seguro-desemprego e intermediação de mão de obra estão disponíveis on-line por meio dos aplicativos SINE FÁCIL e CTPS Digital.

No site do Ministério do Trabalho também é possível requerer o seguro-desemprego. Basta acessar o endereço eletrônico http://trabalho.gov.br/seguro-desemprego.