O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, nesta terça-feira (1/12), a partir das 8h, serviços de manutenção no reservatório de água no Jardim Letônia (R13). O abastecimento na região da Praia dos Namorados e no Jardim Letônia poderá ser afetado.

As equipes vão trabalhar na troca dos anéis de vedação de duas juntas mecânicas, segundo o DAE. O tempo estimado do serviço é de, aproximadamente, 4 horas.