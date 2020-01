Prazo para parcela única do IPTU vence nesta semana

O prazo para pagamento da parcela única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Americana, que tem desconto de 8%, vence no próximo dia 10 de janeiro. A entrega dos carnês já foi realizada no mês de dezembro.

O contribuinte que ainda não recebeu o carnê em casa e queira ter acesso às informações ou imprimir o boleto para pagamento, pode entrar no link IPTU 2020 no site oficial da prefeitura www.americana.sp.gov.br para a impressão da cota única ou da primeira parcela, que também vence no dia 10.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone (19) 3475-9000.

PEDIDOS DE ISENÇÃO

Os munícipes que pretendem continuar isentos do IPTU ou pedir a isenção pela primeira vez devem fazer a solicitação até o dia 21 de fevereiro. O atendimento para recebimento dos pedidos está sendo realizado no Setor de Arrecadação da Prefeitura, que fica no Paço Municipal (Avenida Brasil, 85, Centro), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

As solicitações também podem ser feitas nas Administrações Regionais dos bairros Parque Gramado (Rua Alfredo Spinola de Mello, 360); São Vito (Avenida Paschoal Ardito, 1221); Cidade Jardim (Rua Perdizes, 218); Zanaga (Avenida Cândido Portinari, 585); e Praia Azul (Rua Octavia Augusta Nascimento Toledo, 30). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.