Prefeito assina contrato para novo espaço da Polícia Civil

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou nesta quarta-feira (19) o contrato de aluguel do novo prédio para abrigar a CPJ (Central de Polícia Judiciária), a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) o Setor de Identificação, na Rua São Vito. O novo espaço tem 2 mil metros quadrados de área construída, contará ainda com estacionamento, e é considerado pela Delegacia Seccional como um local mais adequado ao funcionamento do espaço. Com a medida, a prefeitura firmou um acordo que permitirá o melhor funcionamento do trabalho da polícia sem que, no entanto, haja alterações significativas no custo dos espaços, uma vez que a soma mensal dos aluguéis mudará de R$ 23,5 mil para R$ 25 mil.

A assinatura do aluguel ocorreu no Gabinete do Prefeito na presença da delegada seccional Marta Rocha e de delegados representando a Polícia Civil, além do proprietário do imóvel. A chefe local da Polícia Civil destacou a melhor adequação do local para a atuação. “A estrutura atende algumas das demandas de atendimento. Por exemplo, o local de entrada do público não será mais o mesmo em relação ao de entrada de presos ou de material apreendido. O acesso da DDM também será independente do plantão. Creio que a nova estrutura torna melhor tanto o trabalho da polícia quanto para o atendimento ao cidadão”, explicou a delegada.

O contrato tem duração de 36 meses e a Polícia Civil já está trabalhando para que seja feita a transferência de estrutura, uma vez que os proprietários dos atuais imóveis já foram notificados. “Eu fico muito feliz em termos podido aperfeiçoar a estrutura, que passa a ser mais adequada ao trabalho da Polícia. A delegada nos apontou a necessidade de um espaço que permitisse um melhor atendimento ao público, e encontramos um local ideal para o que foi pedido sem alteração de custos”, disse o prefeito Omar Najar.