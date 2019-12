Prefeito assina convênios com entidades no valor de R$ 6,5 milhões

O prefeito de Americana, Omar Najar, juntamente com o secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Ailton Gonçalves Dias Filho, assinou nesta quinta-feira (19) 14 termos de aditamento com entidades assistenciais da cidade. O valor dos recursos totalizou R$ 6.502.628,67, sendo R$ 1.121.979,12 provenientes de recursos federal e estadual e R$ 5.243.852,01 de recursos municipais. O reajuste da verba foi de 2,9%, que representa o IPCA acumulado no ano.

Foram assinados termos com as entidades AAMA, Coasseje, Lar da Mãe Esperança, Vila de São Vicente de Paulo, Benaiah, Apam, APA, CPC, Cruzada das Senhoras Católicas, Casa de Dom Bosco, e Diaconia São Judas Tadeu. Os recursos atendem de maneira abrangente todos os segmentos. Os valores aditados contemplam 50 vagas para acolhimento institucional para crianças e adolescentes, 70 vagas para pessoas idosas, 20 vagas para mulheres adultas, seis vagas para jovens egressos dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, 750 vagas para atendimento de pessoas de todas as idades nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 260 vagas para atendimento a pessoas com deficiência em programas de habilitação e reabilitação, 100 vagas para atendimento de programas de apoio à adoção e apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, 20 vagas para famílias acolhedoras, até 80 vagas para pessoas com deficiência e idosos, 10 vagas para acolhimento masculino e ampliação do Seas (Serviço Especial de Abordagem Social). Além disso, foi assinada parceria para implantação de República para Jovens, no valor de R$ 54.984,78, que ficará sob responsabilidade da Aama.

Em janeiro de 2020, será assinada parceria para ampliação do Serviço de Proteção Social Especial para adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que está em fase final de seleção, e que contemplará 200 vagas de atendimento.

Com os aditamentos assinados e as novas parcerias, os valores são os maiores já disponibilizados pela Prefeitura de Americana. O montante chegará a R$ 8.266.380,16, sendo R$ 6.221.019,39 de recursos municipais.