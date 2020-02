Prefeito assina ordem de serviço para troca de lâmpadas na região da Praia dos Namorados

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou nesta segunda-feira (10), a ordem de serviço para dar início à segunda etapa da melhoria da iluminação pública, com a troca de lâmpadas de vapor de sódio por LED. Estiveram presentes ao ato de assinatura o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, e o representante da empresa vencedora da licitação, SRE Engenharia e Construções, Wilhelm Heinz Crosara.

“As lâmpadas de LED gastam menos energia e trarão economia aos cofres públicos”, explicou o prefeito. Omar lembrou, ainda, que a Prefeitura tem uma reserva de R$ 7,8 milhões, provenientes da cobrança da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), para serem investidos na melhoria da iluminação da cidade. A estimativa é de que a troca de lâmpadas comuns por LED gere uma economia de 60%.

O contrato atual é no valor de R$ 3,4 milhões, e a troca de lâmpadas atingirá 5.300 pontos nos bairros da região da Praia dos Namorados. A expectativa da empresa é de que os trabalhos sejam iniciados após o Carnaval e concluídos em oito meses.

A troca de iluminação por LED teve início em 2018, com a substituição de 5.200 pontos nos bairros Cidade Jardim, Jardim Alvorada e Antonio Zanaga. Após a conclusão do contrato atual, a Adminsitração Municipal pretende levar o serviço para as regiões do Parque Gramado e do São Manoel.

