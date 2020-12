Prefeito e secretário de Cultura recebem novo caminhão do Parque Ecológico

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, receberam o novo caminhão do Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”. Com 35 anos de funcionamento, este é o primeiro veículo 0 km adquirido pelo local, e será utilizado para a manutenção e limpeza de todo o Parque. O Caminhão IVECO, branco, modelo tector 9-190EE, motor diesel, foi comprado com a verba arrecadada pela bilheteria.

“É mais uma melhoria conquistada para a estrutura e para o trabalho feito por nossos funcionários. Este veículo irá auxiliar bastante nos serviços diários, ainda mais com a dimensão que o Parque possui. Com a renda da bilheteria conseguimos fazer muitas obras, construções e revitalizações, sempre pensando em manter o Parque Ecológico como um belo atrativo para toda a família”, disse o secretário Fernando.

O prefeito e o secretário visitaram ainda alguns dos recintos reformados e as áreas revitalizadas do Parque, como a praça de alimentação e o playground. No total, 32 recintos foram reformados ou construídos, foram instalados guarda-corpos de eucalipto em todos os recintos novos, houve a pavimentação e recapeamento em 7.200 metros quadrados, reforma na bilheteria e na parte administrativa, reformulação na comunicação visual de todo o Parque, construção de sanitários, e diversas melhorias na praça de alimentação, entre elas, asfaltamento e construção de palco, além da aquisição de novos equipamentos e reforma no playground.

O prefeito Omar destacou a série de investimentos feitos nos últimos anos. “Essa equipe sempre investiu em melhorias do Parque, que é um dos nossos principais pontos turísticos. Parabéns a todos os envolvidos e com certeza estamos deixando o espaço com uma estrutura muito melhor do que encontramos”, disse o prefeito.