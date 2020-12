Prefeito Omar entrega novo reservatório com capacidade de armazenar 2,5 milhões de litros de água

Com investimento de aproximadamente R$ 3,2 milhões de recursos próprios do DAE (Departamento de Água e Esgoto), o prefeito de Americana, Omar Najar, e o superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia, inauguraram o Centro de Reservação CR-12, na região do Jardim Brasil. O projeto de ampliação incluiu a construção do novo reservatório de aço vitrificado, que tem capacidade de armazenamento de 2,5 milhões de litros de água, e a revitalização do reservatório elevado, que recebeu nova pintura e teve a estrutura civil recuperada.

O DAE fez ainda a instalação de conjunto motobomba e a recuperação da casa de bombas já existente, bem como o acerto do terreno e a colocação de cobertura vegetal com grama esmeralda. De acordo com o DAE, o novo reservatório irá atender os bairros Jardim Brasil, Antônio Zanaga I e II, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Residencial Praia dos Namorados, Loteamento Ind. Abdo Najar, Parque Primavera, Jardim Santa Eliza, Jardim Novo Paraíso e Iate Clube de Americana.

“É com grande prazer que entrego esta importante obra para a população, que sofreu tanto tempo com a falta de água. Era minha prioridade esse reservatório, cobrei bastante o DAE e agradeço aos funcionários pela dedicação e empenho. Estamos chegando no final da minha gestão e fico feliz em finalmente fazer essa entrega, ainda mais que foram utilizados recursos próprios do DAE, mostrando uma boa gestão da diretoria. Vamos inaugurar também nos próximos dias o reservatório do Jardim Letônia, que está na fase final da obra, e terá capacidade de armazenar 2,5 milhões de litros de água. Esse reservatório vai atender a região da Praia Azul e dos Namorados. Vamos em frente, sempre pensando no melhor para nossa cidade”, disse o prefeito, Omar Najar.

Zappia destacou a importância da inauguração, uma vez que a região apresentava com frequência problemas de desabastecimento. “Essa obra foi cobrada pelo prefeito e muito esperada pelos moradores. Eles sofreram bastante com a falta de água, pois a região cresceu muito e a estrutura estava defasada, com diversos problemas estruturais. Estamos entregando hoje um sistema que dará conta do abastecimento e em uma posição geograficamente favorável, que irá nos permitir distribuir a água de forma mais efetiva. Agradeço o prefeito, aos vereadores e a equipe do DAE por todo o suporte oferecido”, disse.

Participou da solenidade o diretor executivo do DAE, Marcos Eduardo Morelli.