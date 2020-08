Prefeito Omar entrega oficialmente a troca da Subadutora da Campos Salles e revitalização de reservatório CR02

Nesta quinta-feira (30), o prefeito de Americana, Omar Najar, e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia, entregaram oficialmente a substituição da subadutora SA 06/05, conhecida como a subadutora da Campos Salles, e a revitalização do Sistema de Reservação CR02. Participaram ainda da solenidade, o vice-prefeito de Americana, Roger Willians, e o diretor executivo do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

Ao todo, foram investidos R$ 1.100.000,00 para a implantação de 1,1 mil metros de rede nova na Avenida, já que o material da antiga subadutora foi instalado há 22 anos, apresentava fadiga de material, comprometendo a estrutura física e mecânica, gerando inúmeras rupturas e consequentemente comprometendo o abastecimento das regiões do entorno do Jardim Ipiranga e Vila Dainese.

O prefeito Omar recordou que o trabalho de investimento no sistema de água do município é uma preocupação herdada do seu pai, Abdo Najar, que quando foi prefeito também realizou uma série de investimentos no setor. “Muito obrigado à diretoria do DAE, aos funcionários do DAE, e ao Roger, que têm nos ajudado muito nesta administração. Eu fico muito feliz , pois já na década de 70 era um dos objetivos do meu pai pensar no abastecimento de água aqui de Americana. O mais importante de é que tudo que se passa com a nossa administração é revertido para a população. É muito gratificante saber que todos, também a população, entenderam a situação e o processo pelo qual passamos para recuperar a Campos Salles e também o esforço que temos feito no DAE para preparar a cidade para o futuro”, disse o prefeito, Omar Najar.

Zappia destacou a importância que as duas obras têm, uma vez que reforçam a estrutura de uma região que já apresentou uma série de problemas no município. “Essa adutora que apresentou tantos problemas durante anos, fez muitas pessoas sofrerem e, por isso, foi motivo sempre de muita cobrança do nosso prefeito. E essa unidade aqui é histórica, foi a primeira ETA (Estação de Tratamento de Água) de Americana. A Unidade foi construída pelo ex-prefeito Abdo Najar, e a agora estamos devolvendo à população remodelada, com grande qualidade”, disse Zappia.

“Prefeito, dizem que obra debaixo da terra não dá voto. Mas você cumpre sua obrigação sem esse interesse. Fico muito feliz de ter uma obra do Abdo Najar e você reescreve a história, reformando e entregando remodelado à população. Prefeito, nós sabemos como estava a cidade e como agora está, nós sabemos como estava o DAE e agora está. Pra mim é uma satisfação cumprir o mandato ao seu lado”, disse o vice-prefeito, Roger Willians.

O projeto incluiu também a troca e modernização da iluminação de operação e segurança, substituição e recuperação de conjuntos motobombas, troca de painéis elétricos e comando de operação, recuperação das estruturas civis e pintura completa da unidade.

As obras começaram no início de abril e a foram feitas pela empresa Colinea. A obra contemplou o georeferenciamento de sistema de raio-x para determinar os melhores pontos para passagem da rede, sondagens mecânicas com abertura das janelas no asfalto, para verificação física da situação para implantação da rede e implantação dos tubos da nova rede.