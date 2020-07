Prefeito Omar inaugura o Barramento de Alçamento de nível do Rio Piracicaba

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), Carlos Cesar Gimenez Zappia, inauguraram na tarde desta terça-feira (30), o Barramento de Alçamento de nível de água no ponto de captação no Rio Piracicaba. A construção do barramento substiui o enrocamento antigo, e garante o abastecimento durante o período de estiagem, quando ocorre a baixa vazão de água e a captação de água fica comprometida. O investimento da obra é de R$ 2.338.973,22.

O evento contou com a presença de vereadores do município, do ex-deputado Chico Sardelli, do deputado federal Vanderlei Macris, e do vice-prefeito Roger Willians, que representou o presidente da Alesp, Cauê Macris.

O prefeito falou sobre a importância da construção e os benefícios garantidos com ela para a melhor qualidade de vida da população. “Se não tivessemos feito essa estrutura, hoje já teríamos falta de água. Eu tenho que agradecer ao pessoal do DAE, pois todos se empenharam em melhorar Americana e estamos projetando o nosso município para a demanda de muitos e muitos anos”, disse Omar.

O barramento foi projetado de forma definitiva, seguindo todas as normas de construção vigentes, que garantirá o nível necessário e a segurança no processo de captação de água, mesmo nas épocas de estiagem. De acordo com o DAE, o projeto da construção e as interferências necessárias no corpo hídrico foram devidamente analisados e outorgados pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) e demais órgãos ambientais. “Esse alçamento é o que faz com que a gente possa ter água no período de estiagem. Uma obra dessa é uma garantia, pois vai permitir que quando o senhor entregar a nova captação, que vai ser logo, a gente tenha garantido, durante todo o período de seca, água de qualidade e volume. Obrigado a todos!”, disse Zappia.

A barragem vai garantir a cota mínima necessária para o funcionamento das bombas no ponto de captação, com elevação mínima de um metro em época de estiagem. No ponto da barragem, a elevação em vazão média será de 44 centímetros acima das condições atuais. O barramento será executado abaixo da unidade de captação de Americana, divisa com o município de Limeira (próximo à empresa Suzano).