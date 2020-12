Prefeito Omar investe R$ 2,6 milhões e entrega ampliação do reservatório de água da Chácara Letônia

o prefeito Omar Najar entregou outra importante obra para Americana: a ampliação do sistema de reservação CR–13, da Chácara Letônia. Com investimento de R$ 2,6 milhões de recursos próprios do DAE, o reservatório de aço vitrificado tem capacidade para 2,5 milhões de litros de água e o projeto incluiu também a recuperação e pintura do reservatório elevado e apoiado, cobertura vegetal nos taludes com grama esmeralda, além da recuperação e pintura da casa de bombas.

“Realmente é com satisfação e muita alegria que entregamos a última caixa de água para Americana, após tanta dedicação da equipe do DAE. Nossa cidade estava em uma situação de emergência, com problemas sérios de captação de água, mas conseguimos grandes melhorias no sistema, que estava abandonado há anos. Lembrando que a obra foi feita totalmente com recursos próprios do DAE. Contrariando a tradição, o número 13 é meu número de sorte, pois é o dia do meu aniversário e encerro as obras do DAE entregando o reservatório número 13”, disse o prefeito Omar.

De acordo com o superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia, o reservatório atenderá toda a região da Praia dos Namorados, Praia Azul, Portal dos Nobres, Terras do Imperador e Campo Belo. “Este reservatório atende uma região grande, que cresceu muito nos últimos anos e que não estávamos conseguindo dar conta. Com certeza é um dos projetos mais importantes para a cidade e garantimos que a população vai ter água nas torneiras. Agradeço ao prefeito pela oportunidade e aos funcionários do DAE pela dedicação e persistência”, disse Zappia.

Durante este ano, o prefeito ampliou os reservatórios CR-9, no Parque Novo Mundo, CR-8, do Jardim São Roque, CR-10, do São Luiz e o CR-12, no Jardim Brasil.

Também participou da solenidade o diretor executivo do DAE, Marcos Eduardo Morelli.