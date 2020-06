Prefeito Omar Najar anuncia duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla

O prefeito de Americana, Omar Najar, anunciou juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz da Rodaben e o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla, trecho entre rotatória da Rua Lírio Correa até a Rua José Nicoleti, região do bairro Parque Nova Carioba. Será feito um alargamento da pista, com recursos materiais da empresa Suzano, intermediados pelo presidente da Câmara, Luiz Cezaretto, e a prefeitura contratará empresa para a execução de mão de obra.

“Estou muito feliz com a parceria da empresa Suzano para que seja viabilizada a duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla, obra muito importante para aquela região e para toda a cidade. Agradeço a toda a diretoria da empresa Suzano, ao vereador e presidente da Câmara Municipal, Luiz da Rodaben, que intermediou a ação junto à empresa, e fico feliz pela conquista e pelos benefícios que essa obra irá trazer à população, melhorando o tráfego de veículos para toda a região. A Suzano irá fazer a doação de todo o material para a execução da obra e a prefeitura fez o projeto e irá abrir licitação para a contratação da mão de obra”, explicou o prefeito Omar Najar.

O vereador e presidente da Câmara, Luiz da Rodaben, ressaltou a importância da obra para a cidade. “Agradeço ao prefeito Omar Najar porque quando procurei a Suzano, eles me pediram um ofício da prefeitura e o prefeito prontamente fez o ofício solicitando a colaboração da Suzano para viabilizar essa obra. A diretoria da Suzano também esteve conosco na prefeitura e foi recebida prontamente pelo prefeito e hoje temos a grata satisfação da Suzano ter confirmado a parceria para o fornecimento do material que será utilizado na reforma da Avenida Nicolau João Abdalla. A obra em breve será executada. Quantas pessoas perderam suas vidas em acidentes nessa via e hoje novamente a Suzano nos atende para terminarmos a duplicação da avenida”, disse o vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz da Rodaben.

De acordo com projeto da prefeitura, para o alargamento da Avenida Nicolau João Abdalla serão executados 6.300 metros quadrados de pavimento, numa extensão de 600 metros.

“O projeto foi elaborado a pedido do prefeito Omar Najar para a execução de alargamento da avenida. O pavimento existente neste trecho será removido e serão construídas guias, sarjetas, uma linha de tubos para drenagem de água e drenos e a pavimentação será toda refeita. Uma obra importante para melhorar a mobilidade urbana do município e receber com segurança o tráfego de veículos pesados naquela região. A obra deverá começar em julho”, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.