Prefeito Omar Najar anuncia entrega de empreendimento habitacional e pavimentação de ruas no Jardim dos Lírios

Novas melhorias para o Jardim dos Lírios foram anunciadas na tarde desta quarta-feira (5), pelo prefeito de Americana, Omar Najar, e os secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, e de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves. O chefe do Executivo anunciou a entrega das 300 apartamentos do empreendimento imobiliário Residencial Jardim dos Lírios e assinou a ordem de serviço para a pavimentação das ruas Uirapuru, Cardeal e das Violetas.

O Residencial fica na Rua Uirapuru e as chaves serão entregues em março. São mais de 16 mil m² de área construída, com 300 unidades, divididas em 19 blocos.

O prefeito Omar Najar, enalteceu a conquista e parabenizou a equipe da Secretaria de Habitação “É com muita alegria que anuncio a data da entrega dos apartamentos e o recape das ruas. Essas famílias vão deixar de pagar aluguel ou morar de favor para pagar o imóvel próprio. É uma satisfação participar poder participar deste momento”, disse.

O Residencial foi financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1,5 – por meio de PPP (Parceria Público Privada), destinado aos inscritos no cadastro habitacional do município com renda familiar de até R$ 2,600,00 mensais sendo o valor final da unidade habitacional R$ 133 mil, sem taxas comerciais.

O secretário Charley, agradeceu o apoio e anunciou também a realização da assembléia de instituição do condomínio, em 20 de fevereiro. “Agradeço o prefeito, que desde o início se comprometeu com projetos habitacionais em Americana, e à equipe da Secretaria de Habitação, pelo trabalho incansável. Vamos continuar batalhando por mais moradias”, disse.

“A Secretaria de Obras irá fazer a pavimentação nas ruas do bairro e deve concluir os serviços em 60 dias. A programação inclui também a construção de guias, sarjetas e um trecho de calçada”, afirmou o secretário de Obras, Adriano.

Participaram do anúncio futuros moradores do Residencial, os vereadores municipais, Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, Thiago Martins, e representantes das empresas Múltipla Construtora e Labutare Construtora.