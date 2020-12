Prefeito Omar Najar assina parcerias de R$ 8,4 milhões com entidades de Assistência Social

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou nesta segunda-feira (21) 24 termos de colaboração que dão continuidade à parceria com 14 entidades de Assistência Social que prestam serviços de Assistência Social no município, com investimento total de R$ 8.476.054,45. Com os aditamentos das parcerias, ficam garantidas 1.667 vagas de serviços que abrangem a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Proteção Social Básica e Covid-19, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana. A assinatura contou com a presença do prefeito eleito Chico Sardelli e do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Aílton Gonçalves Dias Filho.

“Estamos conseguindo manter os recursos públicos para os serviços prestados pelas entidades. Os serviços são essenciais para a população. Agradeço às parcerias firmadas para o bem do nosso município”, disse o prefeito Omar Najar.

Segundo o secretário, o trabalho de parceria entre entidades e prefeitura foi contínuo, apesar do efeito financeiro da pandemia. “Com a pandemia, tivemos a demanda ampliada e diversificada diante da emergência em saúde pública pela Covid-19 e, graças ao investimento na manutenção e ampliação da rede de serviços de assistência social durante o governo Omar Najar, foi possível atender toda a demanda que se apresentou ampliada exponencialmente nesse período”, explicou o secretário.

Para a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, as parcerias com as organizações possibilitam ao município manter os serviços essenciais em funcionamento, com qualidade, agilidade economia de recursos públicos. “São valorosos colaboradores que se fazem para além do previsto na parceria, com grande dedicação no atendimento à população vulnerável do município”, concluiu.

Do total investido, R$ 6.478.234,14 são provenientes de recursos municipais, R$ 1.510.180,30 do Governo Federal e R$ 487.640,00 do Governo Estadual. As entidades que têm parceria com o município atendem pessoas em situação de rua, idosos, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, migrantes, entre outros serviços prestados. São elas: COASSEJE, AAMA, APAM, Lar Mãe Esperança, Vinde à Luz, Benaiah, Vila São Vicente, Apae, Soma, Cruzada das Senhoras Católicas, Diaconia São Judas Tadeu, Casa de Dom Bosco, Sespa e CPC.