Prefeito Omar Najar celebra convênio com o UNISAL

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou na manhã desta quarta-feira (12) termo de convênio com o UNISAL – Centro Univesitário Salesiano de São Paulo para a realização de cursos e capacitação profissional no CUCA – Centro da Universidade do Conhecimento de Americana. O objetivo é promover ações acadêmicas, na esfera da Extensão universitária, com programas voltados para a formação humana, cultural e social.

“A parceria com o UNISAL é muito importante para o município, pois irá proporcionar a realização de vários cursos para a população, gerando oportunidades de conhecimento, formação profissional, geração de renda e emprego. O CUCA foi totalmente reestruturado e as ações e atividades puderam ser reativadas para atender as demandas do mercado de trabalho”, disse o prefeito de Americana, Omar Najar.

O professor do UNISAL e coordenador de Extensão, Flávio César Rossi, ressaltou a importância do convênio para a faculdade. “Para o UNISAL é uma oportunidade, após a reestruturação do CUCA e dentro da atividade social, o UNISAL tem essa vocação na sua constituição. É um momento importante essa parceria para a universidade contribuir com o conhecimento”.

Com a assinatura do convênio, além dos cursos de capacitação, outras atividades poderão ser iniciadas, para validar o aprendizado e o empreendedorismo, segundo o secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton. “O prefeito Omar Najar colocou como prioridade a reativação do CUCA para o atendimento da população. A partir do convênio com o UNISAL, as ações serão ampliadas, oferecendo um aprendizado de alta qualidade à população”.

O reitor do UNISAL, padre Eduardo Capucho Gonçalves, destacou a parceria. “A parceria vai proporcionar uma aproximação com a comunidade, promovendo o voluntariado social e crescimento humano”.

Além os cursos do UNISAL, o convênio prevê ainda a formação de conhecimento nas áreas de preenchimento de currículos, como se portar em entrevistas, dinâmicas para a recolocação no mercado de trabalho, capacitação sobre corte e costura e modelagem, técnicas e metodologias que promovam o empreendedorismo.

“É fundamental buscarmos parcerias para promover o aprendizado, incentivando a formação das pessoas para o mercado de trabalho. O UNISAL está propondo trazer vários cursos que irão ajudar a atualizar o conhecimento em diversas áreas. O Poder Público se aproxima da faculdade, um contato prático, único, um ganho para toda a população”, disse o diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antonio Fernandes.

Para a coordenadora do CUCA, Roseli dos Santos, com a ampliação das ações no CUCA, as necessidades do mercado de trabalho poderão ser supridas. “Com o diagnóstico das demandas das empresas e a reestruturação do espaço do CUCA, a recuperação dos maquinários, conseguimos viabilizar esta parceria com o UNISAL. Levantamos a real necessidade de mão de obra na cidade e região para preparar e capacitar os profissionais e, assim, ocupar as vagas disponíveis no mercado de trabalho. O UNISAL tem esse programa e podemos modernizar esses segmentos”.

Também participaram da assinatura do convênio, o pró-reitor de extensão, ação social e pastoral do UNISAL, Antonio Wardison Silva, e o coordenador de missão institucional, padre José Morgato.