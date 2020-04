Prefeito Omar Najar e Fundo Social recebem 200 cestas básicas do Spani Atacadista

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o Fundo Social de Solidariedade de Americana receberam, na tarde desta quinta-feira (23), a doação de 200 cestas básicas do gerente da loja de Americana da rede Spani Atacadista, Ricardo Silva Mazetto. Os alimentos serão destinados para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no Fundo Social, segundo a assessora Thais Rillo.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, agradeceu o recebimento das doações e o apoio do Spani. “Muito importante essa doação de cestas básicas para atender a enorme demanda que temos nesse momento de vulnerabilidade em decorrência do Covid-19. Agradeço muito pela ajuda e parceria de toda a diretoria do Spani”.

O prefeito de Americana, Omar Najar, agradeceu a doação e destacou o papel daqueles que vêm contribuindo com o município. “Só tenho de agradecer à Rede Spani. É muito bom ver empresas tomando iniciativas que contribuam com o município no enfrentamento do coronavírus e todos os problemas que ele pode causar”, disse o prefeito.