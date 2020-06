Prefeito Omar vai antecipar pagamento da primeira parcela do 13° para servidores Públicos

Omar Najar

Bom dia a todos! Uma notícia muito positiva para os servidores e para o município. Diante do quadro econômico incerto para o fim do ano em decorrência da Covid-19, iremos antecipar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores para o mês de julho. É uma forma de garantir os direitos dos servidores e de reduzir o impacto econômico que teríamos em novembro.