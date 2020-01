Prefeito participa de lançamento de novo projeto de futebol

O prefeito de Americana, Omar Najar, participou nesta quinta-feira (9) do lançamento do projeto Camisa 1 Futebol, que atenderá de 120 a 150 alunos em uma escola de futebol, sem custo para os participantes. O novo projeto é de responsabilidade da Associação Camisa 1, que já tem média mensal de 160 alunos na Escola de Goleiros, também em Americana. O novo espaço funcionará no Jardim São Paulo, na Praça de Esportes Sérgio Bisofi (Campo do Laranja), cedida pela prefeitura à associação, que passa a se encarregar da sua manutenção. Participaram do ato de lançamento, além do prefeito; o secretário de Esportes, Eudaldo Cardoso, o Paraná; o vereador Thiago Brochi; representantes da associação, como o presidente Erivelto Gutierrez; apoiadores e do representante da empresa Papirus, principal patrocinadora do projeto.

De acordo com Vander Batistella, coordenador deste projeto e também da Escola de Goleiros, o novo projeto – agora também para jogadores de linha – se iniciará em 4 de fevereiro e os profissionais que irão atuar na local já iniciam o processo de matrícula dentro do mês de janeiro. O espaço físico deve passar por melhorias nos próximos dias. A nova escola terá o ex-atleta e professor Márcio Rocha e o professor Fábio Tamasi como responsáveis pelos trabalhos dentro do campo, uma secretária, além da coordenação de Vander Batistella e toda a estrutura de pessoal que compõe a diretoria da associação e que já atua na Escola de Goleiros.

Além do gramado, que está sendo recuperado, a associação já prepara melhorias na área dos vestiários. Outros espaços, que também serão utilizados no local, passarão a ser reformados aos poucos. “Graças à parceria com a prefeitura na cessão do espaço e à parceria com o Governo Estadual, pela Lei de Incentivo ao Esporte, estamos dando início ao projeto, trazendo o mesmo modelo da Escola de Goleiros. Além da Papirus, nosso principal apoiador da iniciativa privada, estamos em busca de mais patrocinadores para custeio com alimentação e para, gradativamente, realizarmos melhorias aqui no espaço”, disse Vander.

“Temos de agradecer ao prefeito Omar Najar, sem o apoio dele não se consegue fazer nada em Americana. Tenho que agradecer também a toda a sua equipe, pois colocou esse projeto nas mãos corretas”, disse Thiago Brochi, vereador que intermediou a cessão da área junto ao Poder Executivo.

O prefeito Omar Najar destacou a felicidade em ver o espaço sendo cuidado. “Esse campo, agora sendo cuidado, vai servir à cidade de Americana e à sua população. A gente sabe que o trabalho de toda a equipe é maravilhoso e só temos que agradecer à equipe Camisa 1 pelo trabalho que vem fazendo”, disse o chefe do Executivo. Além dos trabalhos da escola, o espaço poderá ser utilizado por outras pessoas, desde que haja acerto com a associação sobre horários e regras para o uso.

Paraná, também presente, destacou a qualidade da nova administração do espaço. “Quem conhece o trabalho na escola de goleiros sabe a qualidade do trabalho executado lá. Não tenho dúvidas de que o espaço terá grandes avanços com essa parceria”, disse o secretário de Esportes.