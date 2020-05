Prefeito recebe doação da Sicredi ao Fundo Social

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu, na tarde desta quinta-feira (30), a doação de 100 cestas básicas e 100 kits higiene doados pelas duas agências da Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) no município. O material foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, além de uma entrega simbólica no gabinete do chefe do Executivo.

A doação foi intermediada pelo secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, e motivada por uma política da empresa. “Em todos os municípios em que há Sicredi há ações de doação e contribuição. Em algumas cidades a parceria é com instituições, mas como vimos matéria sobre o trabalho que Americana vem fazendo para a entrega de alimentos, então optamos por realizar a doação ao Poder Públicar”, disse Robson Sousa, gerente geral da Sicredi.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou que a participação das instituições no auxílio ao município no combate ao Covid-19 é muito importante no combate aos problemas ocasionados pela doença. “O trabalho assistencial que temos feito é muito importante para que aqueles que mais precisam sejam atendidos e não fiquem desamparados durante esse período de redução de emprego. Iniciativas como esta da Sicredi só contribuem para o nosso trabalho. Juntos vamos superar tudo isso!”, disse o prefeito.

Primeiro a contatar a Sicredi, o secretário do Meio Ambiente destacou o apoio frequente da Sicredi. “A Sicredi tem se demonstrado uma verdadeira parceira para o município em todas as ocasiões e não está sendo diferente diante da situação que estamos vivendo. Bastou um breve contato e eles se dispuseram a nos apoiar imediatamente”, disse Odair Dias.

“O Fundo Social de Solidariedade de Americana, a presidente Maine Najar, agradece à toda a diretoria da Sicredi pelas doações recebidas em prol das famílias em situação de vulnerabilidade que, em decorrência do Covid-19, estão necessitando de ajuda. Parabenizamos a Sicredi pela iniciativa e a todos que puderam colaborar com as doações”, disse a assessora do Fundo Social, Thais Rillo.